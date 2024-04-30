 الصين: ممثلون عن حماس وفتح أجروا محادثات عميقة ببكين بشأن تعزيز المصالحة - بوابة الشروق
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الصين: ممثلون عن حماس وفتح أجروا محادثات عميقة ببكين بشأن تعزيز المصالحة

بكين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 4:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 4:55 م

التقى ممثلون عن حركتي حماس وفتح في بكين، بهدف حل الصراع الذي طال أمده بينهما، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث لين جيان، إن الطرفين أجريا "محادثات عميقة وصريحة بشأن تعزيز المصالحة بين الفلسطينيين" وأنهما "أحرزا تقدما إيجابيا".

ولم يذكر المتحدث باسم الخارجية الموعد الدقيق للاجتماع.

وكانت الصين أكدت دعمها لكل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة وزيادة التضامن عبر الحوار والتشارو، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانج قوله: "ندعم تقوية سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية وندعم كل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور".


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