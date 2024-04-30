ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي خاص استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين بوتيرة متسارعة خلال الشهر الحالي.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال أبريل الحالي إلى 4ر51 نقطة، مقابل 1ر51 نقطة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء تحسن وتيرة نمو نشاط القطاع بفضل تحسن أحوال الطلب حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ عام، مدعوما بالتحسن في أحوال الطلب وجهود شركات التصنيع للتسويق. كما ارتفعت الطلبيات من الخارج بأعلى وتيرة لها منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف. وبحسب أعضاء لجنة المسح يشهد الطلب في السوق العالمية تحسنا في بداية الربع الثاني من العام الحالي.

في المقابل رفعت شركات التصنيع الصينية مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ مايو الماضي. كما أظهرت بيانات القطاعات الفرعية تسجيل أسرع معدل للنمو في مؤشرات الطلبيات الجديدة والإنتاج والطلب التراكمي في قطاع السلع الاستثمارية.

في الوقت نفسه أظهر تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني استمرار نمو قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي ولكن بوتيرة أبطأ، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب 4ر50 نقطة، مقابل 8ر50 نقطة خلال مارس الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 3ر50 نقطة.

وذكر المكتب أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع إلى 2ر51 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 53 نقطة خلال الشهر الماضي.

وسجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع 7ر51 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 7ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.