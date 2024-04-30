توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب

تحدث توفيق السيد، الخبير التحكيمي، عن طلب نادي المقاولون العرب، بإعادة مباراته ضد سموحة السكندري التي أقيمت في الدوري المصري الممتاز.

قال توفيق السيد خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مباراة سموحة والمقاولون شهدت خطأ في الإجراءات وليس تطبيق القانون.

أضاف:" هناك خطأ تسبب في وقوع الضرر والظلم على نادي المقاولون العرب، وكان يجب إعادة ركلة جزاء المقاولون ضد سموحة، وأوجه التحية إلى سيد شعبان بعد تدخله في ركلة جزاء المقاولون ضد سموحة".

أكد:" رغم الاعتراف بوجود خطأ في تنفيذ الإجراءات ونادي سموحة السكندري استفاد من هذا الخطأ، ولكن لن يتم إعادة المباراة".

كما تحدث عن مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، قائلا:" أحيي الحكم المساعد لطلبه باحتساب ركلة جزاء لنادي فاركو، وهى ركلة جزاء صحيحة، رغم اعتراض لاعبي سيراميكا كليوباترا".