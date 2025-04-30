حرائق القدس تجبر الاحتلال على إلغاء الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

أفادت وكالة «فرانس برس»، بأن الشرطة الإسرائيلية أجلت اليوم الأربعاء، سكان على طول الطريق السريع الرئيسي الواصل بين القدس وتل أبيب، والذي أغلقته أيضا بسبب اندلاع حرائق في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه تم إخلاء التجمعات السكانية الواقعة على بُعد نحو 30 كيلومترا غرب القدس، وعرضت صورا لفرق الإطفاء وهي تكافح النيران المستعرة.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات لقيادة الجيش بنشر قوات لمساعدة قوات الإطفاء على التعامل مع الحرائق في تلال القدس.

وقال في بيان مقتضب: «نحن في حالة طوارئ وطنية، ويجب حشد كل القوى الممكنة لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الحرائق».

وانتشرت الحرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية، مما دفع إلى إخلاء ما لا يقل عن خمس تجمعات سكانية، وفق ما ذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في بيان.

وبسبب الأحوال الجوية، أعلنت الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف، المسئولة عن تنظيم الاحتفالات الوطنية، إلغاء الاحتفال الرئيسي الخاص بإحياء ذكرى يوم الاستقلال، والذي كان مقررا مساء الأربعاء في القدس.

وتم تسجيل إصابات طفيفة في المكان، بينما تشير المعطيات إلى استمرار تمدد النيران بسرعة نحو المناطق السكنية والطرق الرئيسية، ما دفع السلطات إلى تعزيز جهود الإجلاء والطوارئ.

وتوجهت إسرائيل بطلب رسمي للحصول على مساعدات دولية لدعم عمليات الإطفاء، بحسب تقارير عبرية.