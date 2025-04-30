أسيوط: غلق طريقي ديروط الفرافرة وبلاط منفلوط بسبب ضعف الرؤية الأفقية

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، غلق طريق "ديروط – الفرافرة" وطريق "بلاط – منفلوط" مؤقتًا، بالتنسيق مع إدارة المرور نتيجة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وتجنب وقوع حوادث مرورية مشيرا إلى استمرار تعليق الحركة على هذه الطرق لحين استقرار حالة الطقس.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، وتعمل على استقبال البلاغات والرد علي استفسارات المواطنين والتعامل الفوري مع أي مستجدات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والمدن، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن الطرق المغلقة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، حفاظًا على سلامتهم، كما دعا إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية، والإبلاغ عن أي حالات طارئة من خلال الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها لهذا الغرض.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ أية إجراءات ضرورية لضمان أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية والمواطنين لتجاوز هذه الظروف الجوية الطارئة بأمان.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من عدم استقرار حالة الطقس نتيجة تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت بعض الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أي حالات طارئة أو مشكلات ناتجة عن التقلبات الجوية عبر الأرقام التالية (114) أو (088/2135858) أو (088/2135727) أو (088/2135670) كما يمكن إرسال الصور والشكاوى عبر تطبيقات "واتساب" و"تليجرام" على الرقم: (01066628906). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الرقم (16528) أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة: " www.shakwa.eg".