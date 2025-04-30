جمال عبدالرحيم يكشف أسباب تعطل مصاعد نقابة الصحفيين

قال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن مشكلة مصاعد نقابة الصحفيين ليست وليدة اللحظة، ولكنها حدثت أكثر من مرة طوال العامين الماضيين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات مع المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، اليوم لاستعراض الإجراءات النهائية للعملية الانتخابية.



وأضاف: "كان هناك إشكالية بالأسانسير الخاص بالنقابة، حيث إن الشركة التي تعاقدت معها النقابة قطع الغيارات التي تعمل بها لم تكن موجودة في مصر".

وتابع:" كلما خاطبنا الشركة بتغيير قطع الغيار ترد علينا بأنه سيتم استيراد قطع الغيار من الخارج، فاضطررنا إلى شراء قطع غيار من شركات أخرى غير أصلية".

وواصل: "حينما حدثت مشكلة تعطل الأسانسير في المرة الأخيرة تحدثنا مع الشركة والتي ردت بأن كان هناك مشكلة في أسلاك الأسانسير".



وزاد: "اضطررنا إلى التعاقد مع شركة أخرى وطلبنا أن تتحمل كل التكاليف".

وأكمل:" الاسانسير ١ و ٢ حالتهما جيدة، والاسانسير الثالث والرابع لا تزال هناك صيانة لهما، وبالتالي نطالب الزملاء بالالتزام بالتعليمات الخاصة في استخدامهم للصعود".