كوريا الجنوبية وأمريكا تعقدان مناقشات فنية بشأن التعريفات الجمركية هذا الأسبوع

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من المقرر أن تعقد وزارة التجارة الكورية الجنوبية مناقشات على مستوى مجموعة العمل بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن جانج سيونج جيل، رئيس مكتب السياسة التجارية بالوزارة، سيجتمع مع مسؤولي مكتب الممثل التجاري الأمريكي لإجراء "مناقشات فنية" اليوم الأربعاء وغدا الخميس في واشنطن، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وخلال المناقشات الفنية، تعتزم الوزارة تشكيل مجموعة عمل بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والانتهاء من جدول المفاوضات.

وتعقد الدولتان المناقشات لمتابعة المشاورات التجارية الأخيرة "اثنان زائد اثنان" والمحادثات بين كبار مسؤوليهما التجاريين.

وخلال المحادثات رفيعة المستوى، اتفق الجانبان على صياغة حزمة من الاتفاقيات حول التعريفات الجمركية والتعاون الاقتصادي بحلول الثامن من يوليو.