رئيس وزراء فرنسا السابق فيون المدان قد يحصل على حكم مخفف للعقوبة

قد يواجه رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون، الذي أدين في عام 2017 بتهمة التوظيف الوهمي لزوجته، حكما مخففا قليلا.



وذكرت شبكة فرانس إنفو الرسمية اليوم الثلاثاء أن الادعاء العام في محكمة الاستئناف في باريس طلب إصدار حكم بالسجن لمدة أربعة سنوات مع إيقاف التنفيذ ضد فيون البالغ من العمر 71 عاما.



وفي عام 2022، حكم على فيون بالسجن لمدة أربع سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ. ومع ذلك، ابقت النيابة العامة على الغرامة التي تبلغ قيمتها 375 ألف يورو (426820 دولارا أمريكيا) المفروضة على السياسي المحافظ. وستعلن محكمة الاستئناف قرارها في وقت لاحق.



وكان فيون وزوجته بينيلوبي قد أدينا بتهمة التوظيف الوهمي لأنها كانت تعمل لسنوات كمساعدة برلمانية في الجمعية الوطنية دون أن تؤدي عملا مهما فعليا. ولطالما نفى الزوجان فيون هذه الادعاءات.



وبعد استئناف أمام مجلس الدولة، راجعت محكمة النقض القضية وأيدت الإدانات. ومع ذلك، أمرت محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم الصادر بحق فيون.



وشغل فيون منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2012 في عهد الرئيس المحافظ آنذاك نيكولا ساركوزي. وفي عام 2017، ترشح كمرشح عن حزب الجمهوريين المحافظ في الانتخابات الرئاسية. وقبل التصويت بوقت قصير، كشفت وسائل الإعلام عن توظيف بينيلوبي لسنوات طويلة على نفقة البرلمان.