اتحاد السلة يؤجل منافسات بطولة الجمهورية تحت 14 عاما حفاظا على سلامة اللاعبين

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، تأجيل مباريات مسابقات بطولة الجمهورية تحت 14 عام للأولاد والبنات، والمقامة في مدينتي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة الحالية.

وقررت لجنة مسابقات اتحاد كرة السلة والتي يشرف عليها الأستاذ محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد، تأجيل المباريات لمدة يوم واحد، نظراً للظروف المناخية الصعبة التي حذرت منها هيئة الأرصاد المصرية غداً الأربعاء.

ويأتي قرار اتحاد كرة السلة، حفاظا على سلامة اللاعبين وأمنهم، لانتقالهم عبر الطريق الصحراوي، من أجل خوض المنافسات المقرر على مستوى البنين والبنات.