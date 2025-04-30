تقارير إيرانية: إعدام جاسوس للموساد متورط في اغتيال ضابط بالحرس الثوري

أفادت تقارير إيرانية، اليوم الأربعاء، بإعدام جاسوس رفيع المستوى وداعما ميدانيا لعدة عمليات للمخابرات الإسرائيلية "الموساد" في إيران، بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق القضائي في قضيته.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن جاسوسا كبيرا تابعا للموساد جرى إعدامه، صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء "ميزان"، وهي وكالة أنباء قضائية، أن إيران أعدمت رجلاً أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، ومتهم بلعب دور رئيسي في اغتيال ضابط في الحرس الثوري.

ووفقًا لوكالة "ميزان" فإن المتهم، الذي عُرف باسم محسن لانجارنيشين، مُتهم بالتورط في عدة قضايا، بما في ذلك مقتل عقيد في الحرس الثوري عام 2022.

وأضافت ميزان أن محسن لانجارنيشين اتُهم بالعمل مع جهاز "الموساد" لأكثر من عامين بعد تجنيده وتدريبه عام 2020، مضيفةً أن لانجارنيشين أُعدم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأنه "خلال عامين قضاهما جاسوسًا.. كان مسئولًا عن أعمال مهمة، بما في ذلك دعم العمليات الإرهابية والتواجد في موقع اغتيال صياد خداي".

وأضافت أن المتهم قدم أيضًا دعمًا عملياتيًا لهجوم على مركز صناعي في أصفهان تابع لوزارة الدفاع.

كما ذكر إعلام إيراني أن لانجارنيشين اعترف بالتهم الموجهة إليه.