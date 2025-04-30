وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 34 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا "7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.