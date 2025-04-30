 صبحي وإدريس يحضران منتدى التضامن الأولمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة - بوابة الشروق
الأربعاء 30 أبريل 2025 6:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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صبحي وإدريس يحضران منتدى التضامن الأولمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة

الشروق
نشر في: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 أبريل 2025 - 5:35 م

تواجد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في فعاليات منتدى التضامن الأولمبي، المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 54 لجنة أولمبية وطنية أفريقية، ويستمر حتى 5 مايو المقبل.

وحضر المنتدى، حازم حسني، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، وشريف القماطي، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى أحمد أبو القاسم، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا)، وياسين يوسفي، مدير وحدة التضامن الأولمبي في أفريقيا.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، خلال الكلمة الترحيبية، أن مصر كانت وستظل قلب أفريقيا النابض، وتفتح ذراعيها دائمًا للأشقاء من مختلف الدول، مؤمنين بأهمية تعزيز التعاون الرياضي بين اللجان الأولمبية الأفريقية من أجل مستقبل مشرق للرياضة في قارتنا السمراء.


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