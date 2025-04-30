الإعدام شنقًا لجزار متهم بقتل جاره في الوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة جزار بالإعدام شنقًا، لإدانته بقتل جاره طعنا بسبب خلافات بينهما في منطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وعمرو محمد محمد سلامة، وأمانة سر أشرف صلاح، ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 9994 لسنة 2024 جنايات الوراق، للمتهم "مصطفى. س"، جزار، أنه في يوم 25 يونيو 2024، بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة، قتل عمدًا المجني عليه "حسن . م" مع سبق الإصرار، إثر خلاف سابق بينهما.

وتابعت التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لتلك الغاية سلاحًا أبيض "سكينًا"، وترصّد له عند انقطاع التيار الكهربائي وتعطل كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم انتهز فرصة مرور المجني عليه منفردًا بالطريق، فانقضّ عليه وطعنه، ما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة في الصدر وعدة جروح قطعية في أنحاء متفرقة من جسده، أدت إلى وفاته في الحال.