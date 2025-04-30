منتخبات المجموعة الثالثة ترفع حالة الطوارئ استعدادا للجولة الأولى

رفعت منتخبات المجموعة الثالثة بكاس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة، التى انطلقت بمصر وتستمر حتى 18 مايو المقبل ، حالة الطوارئ استعدادًا لمباريات الجولة الأولى فى المجموعة والتى تنطلق الجمعة المقبل بمباراتى إفريقيا الوسطى مع السنغال ثم الكونغو مع غانا.

وأدت المنتخبات الأربعة تدريباتها على ملاعب التدريب بالسويس التى تستضيف مباريات المجموعة الثالثة ، ورفعت شعار لا وقت للراحة.

فقد خاض منتخب إفريقيا الوسطى مرانًا خفيفًا بإستاد السويس للبترول، تحت قيادة مديره الفنى ستيفان عبد الله بعد وصوله اليوم ، بينما أدى المنتخب السنغالي مرانه الأول أيضًا باستاد الجيش تحت قيادة مديره الفنى سيرين ساليو ضياء عقب وصوله اليوم، وشهد المران تدريبات الإحماء وفك العضلات وفقرة خططية ، ونفس الأمر للمنتخب الغانى الذى أدى مرانه على نفس الملعب تحت القيادة الفنية لديزموند أوفي، بينما تدرب منتخب الكونغو الديمقراطية بإستاد بورتوفيق، وشهد المران تركيزًا على بعض الجمل الفنية تحت قيادة مديره الفنى جاي بوكاسا.

وأشادت البعثات الأربع بالإمكانات المتاحة وجودة ملاعب التدريب وحسن الاستقبال والضيافة.

وتعد هذه المجموعة إحدى أقوى مجموعات البطولة، فى ظل وجود منتخب السنغال، بطل النسخة الماضية والمرشح للمنافسة على اللقب.