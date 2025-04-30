أعلنت وزارة الداخلية السورية، انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق.

ونقلت قناة الجزيرة عن الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على عدد ممن وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون»، وقالت إنهم استهدفوا عناصر الأمن العام في أشرفية صحنايا.

وشددت الداخلية السورية على أنها ستلاحق جميع المسلحين وكل من يهدد الأمن العام والسلم الأهلي.

وسبق أن أعلنت السلطات السورية بدء حملة تمشيط في بلدة أشرفية صحنايا، جنوبي العاصمة دمشق، بعد توترات أمنية أسفرت عن مقتل عدة أشخاص بينهم عناصر في جهاز الأمن العام.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء: «قواتنا بدأت عملية تمشيط واسعة في منطقة أشرفية صحنايا، بهدف إلقاء القبض على العصابات الخارجة عن القانون التي اتخذت هذه المنطقة منطلقاً لعملياتها الإرهابية ضد الأهالي وقوات الأمن».