مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء لولاية ثانية

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أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية -اليوم الخميس- رئيسا للوزراء في الهند لولاية ثانية بعد أن حقق حزبه "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي فوزا ساحقا في الانتخابات العامة.

وأدار رئيس البلاد رام ناث روفيند، مراسم أداء اليمين الدستورية لمودي -68 عاما- ووزرائه بالمكتب الرئاسي في العاصمة نيودلهى أمام أكثر من ستة آلاف ضيف.

وقال مودي: "سوف أحافظ على سيادة الهند وسلامة أراضيها".

وكان رئيس حزب بهاراتيا جاناتا أميت شاه، الذي يُعتبر المهندس الرئيسي لفوز الحزب الساحق في الانتخابات العامة، من بين الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية كعضو في حكومة مودي.

وفاز حزب مودي بـ303 مقاعد في لوك سابها -مجلس النواب- في البرلمان، مقابل 282 مقعدا حصل عليها في انتخابات عام 2014، وحل حزب المؤتمر الوطني الهندي في المركز الثاني بفارق كبير حيث حصل على 52 مقعدا.

وبقي عدد من أعضاء الحكومة السابقة في مناصبهم، باستثناء وزير المالية السابق آرون جايتلي ووزيرة الخارجية سوشما سواراج، اللذان اختارا الانسحاب بسبب سوء الحالة الصحية.

وتواجه حكومة مودي الجديدة تحديات صعبة على الجبهة الاقتصادية بعد فشلها في تعزيز حالة الاقتصاد الراكد في ولايتها الأولى.

وضمت الحكومة عددا من الوجوه الجديدة، بما في ذلك س. جايشانكار أحد كبار الموظفين السابقين بوزارة الخارجية، الذي كان سفيراً لدى الصين وترأس مكتب الأمريكتين في الوزارة.

كما تم ضم نواب منتخبين من الحلفاء الرئيسيين لحزب بهاراتيا جاناتا إلى مجلس الوزراء.

وحضرت مجموعة من القادة الإقليميين مراسم أداء اليمين الدستورية الخاصة بمودي ومجلس الوزراء الهندي، بمن فيهم رؤساء سريلانكا وبنجلاديش وميانمار ورؤساء وزراء نيبال وبوتان وجزر موريشيوس، وأرسلت تايلاند مبعوثا خاصا.

كما حضر المراسم قادة سياسيون في الهند من بينهم زعيما حزب "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض راهول غاندي وسونيا غاندي ومجموعة من نجوم السينما والمشاهير وكبار الرياضيين ورجال الأعمال والزعماء الروحيين.

وبدأ مودي يومه بزيارات لإحياء ذكرى المهاتما غاندي، مؤسس حركة الاستقلال الهندية، ورئيس الوزراء وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا السابق، آتال بيهاري فاجبايي، كما زار النصب التذكاري للحرب الوطنية بالقرب من بوابة الهند.