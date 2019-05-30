ارتياح بين المستثمرين لاستمرار وزراء جنوب إفريقيا الأساسيين في مناصبهم

بدا الارتياح واضحا على المستثمرين عند تقييمهم لتشكيل الرئيس سيريل رامافوسا لحكومة جنوب إفريقيا.

عندما يتعلق الأمر بالوظائف الرئيسية في إدارة الشؤون المالية والإشراف على إصلاح الشركات المتعثرة المملوكة للدولة، يتبين أن الاستمرارية ضرورية في تهدئة الأسواق.

وأبقى رامافوسا وزير المالية تيتو مبويني ووزير المشروعات العامة برافين جوردهان في منصبيهما حيث قلص الحقائب الوزارية للحكومة مساء أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وطرأ على عملة "الراند" تغييرا طفيفا اعتبارا من الساعة 05:10 مساء اليوم في جوهانسبرج، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% مقابل الدولار في وقت سابق، وبعد ارتفاعه أمس في الوقت الذي قرأ رامافوسا فيه أسماء وزرائه في بريتوريا.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في جنوب إفريقيا بنسبة 1.3%، وهو النسبة الأعلى خلال ثمانية أسابيع، حيث استفادت أسهم مؤسسات وشركات القطاع المالي من قوة العملة المحلية.