ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة

قال ممدوح الشيطي، المتحدث الاعلامي باسم هيئة ميناء دمياط، أن الميناء، استقبل 3 سفن بضائع حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالخطاف الخارجي، في انتظار إتمام إجراءات الدخول، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2567 طن قمح.

وأعلن "الشيطي" عن مغادرة 991 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 54273 من البضائع العامة، منها عدد 106 سيارة نقل محملة بـ 5605 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 165547 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63865 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 236 طن رمل، و8420 طن يوريا، و2448 طن فوسفات، و1800 طن إسمنت، و1820 طن أرز، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 356 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 430 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1921 حاوية مكافئة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18276 طن حديد، و1900 طن كسب صويا، و1987 طن خشب، و11150 طن ذرة، و3847 طن قمح، و2100 طن زيت، و6840 طن كلوريد ايثلين