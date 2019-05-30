محامي الدفاع عن مؤسس «ويكيليكس»: موكلي مريض

قال محامي الدفاع عن مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، اليوم الخميس، إن موكله مريض، وذلك خلال جلسة استماع في لندن، تمثل آخر مراحل معركته ضد ترحيله إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المحامي جاريث بيرس قوله في المحكمة، إن موكله لم يكن على ما يرام، بعد ساعات من نشر تغريدة "ويكيليكس"، بوجود "مخاوف خطيرة" على صحة أسانج، لأنه فقد وزنا في السجن، وتم نقله إلى جناحه الصحي.

ولم يظهر أسانج /47 عاما/ في المحكمة.

وكانت جلسة الاستماع القصيرة في محكمة ويستمنستر الجزئية، هي الأحدث في معركة ترحيل أسانج، وتأتي بعد أن اتهمته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بـ 18 من الاتهامات التي تتعلق بتعريض الأمن القومي للخطر، من خلال التآمر للحصول على معلومات سرية والكشف عنها.

ولا يزال أسانج محتجزا في بريطانيا كما أنه مطلوب في السويد. وقال مسؤولون أمريكيون إن أي قضايا تتعلق بتسليمه سيقررها النظام البريطاني.

ويقول ممثلو الادعاء إن الاتهامات تتعلق بنشر معلومات سرية ركزت على نشر أعداد كبيرة من أسماء مبلغين سريين ربما يعرضهم ذلك للخطر في إيران وسورية والصين والعراق وأفغانستان.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتهامات الموجهة إلى أسانج تنبع جزئياً من كيفية اقترابه من تشيلسي مانينج ،التي كانت تخدم في مخابرات الجيش الأمريكي حينها، للحصول على الملفات، وأضافوا أن هذا يختلف عن نشاط الصحفيين الاعتياديين.

وأوضحوا أن أسانج كان يعلم أن نشر تلك المعلومات يمكن أن يضر الولايات المتحدة.