كاتبة كاثوليكية فرنسية تطمح أن تكون أول رئيسة أساقفة

رشحت كاتبة كاثوليكية وناشطة فرنسية نفسها لتكون أول رئيسة أساقفة في الكنيسة الكاثوليكية.

وأعلنت آن سوبا 73 عاما ترشحها كرئيسة أساقفة ليون وهو المنصب الأبرز في الكنيسة الكثوليكية الفرنسية.

والمنصب شاغر منذ مارس الماضي، عندما قبل بابا الفاتيكان، فرنسيس استقالة الكاردينال، فيليب باربارين، الذي تم تبرئته في الاستئناف من اتهامات بالتستر على تحرش جنسي من قبل كاهن سابق.

وقالت سوبا لوكالة الأنباء الألمانية "لا أعرف ما إذا كانت السلطات الكنسية.. سترد بالإيجاب أو على الأقل بشكل بناء، لكن أعرف أن ترشيحي جاد للغاية".