القبض على شاب في ألمانيا هدد بقتل متدينين

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شاب في مدينة هيلدسهايم بولاية سكسونيا السفلى، بغرب ألمانيا، عقب تهديده بقتل متدينين خلال دردشة عبر الإنترنت.

وأعلنت الشرطة والادعاء العام اليوم السبت أنه تم القبض على الشاب 21 عاما في منزله صباح اليوم السبت بمساعدة قوات خاصة.

ويرجح المحققون أن الحالة النفسية للشاب هي السبب وراء التهديدات.

وبحسب البيانات، لا يستبعد الادعاء العام أي دافع سياسي وراء التهديدات. ومن المنتظر إخضاع الشاب لفحص نفسي، وق تم نقله إلى المستشفى بالفعل.

ووفقا لبيانات المحققين، أبلغ شريك الشاب في الدردشة الشرطة عنه في مدينة هاجن بولاية شمال الراين-ويستفاليا. وكان الشاب أفصح في المحادثة أنه يريد ارتكاب جريمة تودي بحياة متدينين.

وأدت التحقيقات التي أجرتها شرطة هاجن بسرعة إلى الشاب البالغ من العمر 21 عاما، حيث أبلغ المسؤولون زملاءهم في ولاية سكسونيا السفلى. وجاء في بيان السلطات أنه بعد مزيد من البحث في هيلدسهايم، تعتقد الشرطة والنيابة العامة أن الوضع خطير على نحو خاص.

وكانت الشرطة في ولاية هيسن الألمانية عززت وجودها احترازيا عقب تلقيها معلومات عن تهديد محتمل للمساجد. وأوصت الشرطة بعد إقامة صلوات أو فعاليات. وبحسب متحدثة باسم مكتب المدعي العام في هيلدسهايم، لا توجد صلة بين هذا التحذير وبين معتقل هيلدسهايم.