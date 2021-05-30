قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام في بريطانيا، إن تحورات كورونا متوقعة الحدوث مابين كل أسبوعين لثلاثة، موضحًا أن فيتنام أعلنت عن نسخة جديد من فيروس كورونا ولكن لم تكشف حتى الآن عن الصيغة الوراثية للتحور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن سلالة فيروس كورونا الفيتنماية تجمع بين صفات السلالتين الهندية والبريطانية، ذاكرًا أن تلك السلالة واحدة من أبناء كورونا المتحور الذي ينتشر بسرعة.

وعلق على السمة التي تتميز بها سلالة كورونا الفيتنامية من أنها تنتشر في الهواء، أنها تنتشر عبر الرزاز المتطاير في الهواء، مطمئنًا الجمهور أنه لا يحمل في الهواء دون وجود ناقل ومستقبل.

وتوقع أن السلالة الفيتنماية لن تكون أكثر فتكًا من السلالة المنتشرة بالهند وبريطانيا، مؤكدًا أن لقاحات كورونا الموجودة في بريطانيا حاليا «أسترازينكا وفايزر» كافية لإيقاف انتشار السلالة الهندية، وخاصة فايزر.

وعن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا، أوضح أنه أمر وارد، خاصة وأن جميع العلماء يعملون في كل الاتجاهات لإنقاذ حياة الملايين من المرضى، مضيفًا أن التساؤل مازال قائمًا سواء هل هور متوفر وسيعطى للآلاف أم سيكون وفق نظام تجريبي معين؟.

