المفوضية العليا للانتخابات العراقية: إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأحد، عن إطلاق حملتها الإعلامية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر من العام الحالي، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها خلال 24 ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع.

وذكرت المفوضية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي من المقرّر إجراؤه في العاشر من شهر أكتوبر لعام 2021، وبعد الانتهاء من فترة تحديث سجل الناخبين، تطلق المفوضية حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية المزمع انطلاقها في شهر يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر، إذ تستهدف المفوضية من خلالها جمهور الناخبين ممن سجلوا وحدثوا بياناتهم الانتخابية بفئاتهم المختلفة سعيا منها لضمان حقّهم الانتخابي".

وعلى صعيد آخر يتعلق بالجانب الفني الإجرائي لمرحلة الاقتراع، وافق مجلس المفوّضين بالإجماع على إعلان النتائج الأولية لمحطات الاقتراع (العام والخاص) بعد الانتهاء من عملية الفرز والعد الإلكتروني واليدوي للمحطات التي سيتم اختيارها من كلّ مركز اقتراع.

وأوضح المجلس أنه في حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يصار إلى الفرز والعد اليدوي لجميع محطات مركز الاقتراع في البناية ذاتها، وسيتمّ الإعلان الأوّلي لنتائج التصويت بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ اليدوي خلال 24 ساعة من موعد انتهاء الاقتراع الخاص.