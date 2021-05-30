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ارتفاع الصادرات السعودية بنسبة 64% خلال مارس الماضي

الرياض (د ب أ)
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 3:37 م

سجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 64% حيث بلغت قيمتُها 7ر74 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 .

 

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 6ر65 % في شهر مارس 2020 إلى 70% في شهر مارس 2021.

 

وارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي بمقدار 9ر8 مليار ريال وبنسبة 6ر13 % بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الاحد.

 

وشهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 9ر42 % بالمقارنة مع شهر مارس 2020، حيث سجَّلت 4ر22 مليار ريال مقابل 7ر15 مليار ريال.

 


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