ارتفاع الصادرات السعودية بنسبة 64% خلال مارس الماضي

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سجَّلت الصادرات السلعيَّة السعودية في شهر مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 64% حيث بلغت قيمتُها 7ر74 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 .

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 6ر65 % في شهر مارس 2020 إلى 70% في شهر مارس 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي بمقدار 9ر8 مليار ريال وبنسبة 6ر13 % بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الاحد.

وشهدت الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة 9ر42 % بالمقارنة مع شهر مارس 2020، حيث سجَّلت 4ر22 مليار ريال مقابل 7ر15 مليار ريال.