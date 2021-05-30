استطلاع: أغلب الألمان يؤيدون تحديد فترة ولاية المستشارين الاتحاديين ببلادهم

أظهر استطلاع حديث أن هناك أغلبية واضحة من الألمان تؤيد تحديد فترة ولاية أي مستشارين اتحاديين في بلادهم لمدة ثمانية أعوام فقط.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 61% يؤيدون ذلك، فيما عارضه 24%، وأحجم 15% عن ذكر رأيهم.

يشار إلى أنه يمكن في الوقت الحالي إعادة انتخاب أي مستشار أو مستشارة في ألمانيا بشكل لا نهائي. وسوف تترك المستشارة الألمانية الحالية أنجيلا ميركل المنصب بعد الانتخابات البرلمانية القادمة في أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بعد 16 عاما من توليها المنصب. ولن ترشح ميركل نفسها مرة أخرى للمنصب.

يذكر أن المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول ظل في منصبه لمدة 16 عاما أيضا.

وتصل نسبة الراغبين في تحديد مدة ولاية المستشار في ألمانيا إلى 80% بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، ولكنها تتراجع 48% فقط بين ناخبي الاتحاد المسيحي، الذي تنتمي ميركل إليه. وتبلغ نسبة مؤيدي ذلك بين أنصار حزب اليسار 74%، وبين أنصار الحزب الديمقراطي الحر 70%، وبين مؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي 67%، وبين أتباع حزب الخضر 59%.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 21 و24 أيار/مايو الجاري، وشمل 2085 شخصا.