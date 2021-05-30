«حبيبتي» لحسن شاكوش وياسمين رئيس تقترب من 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب

تخطت أغنية «حبيبتى»، التي طرحها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بالتعاون مع الفنانة ياسمين رئيس، خلال 4 أيام من طرحها، 5 ملايين مشاهدة، وتقترب من الوصول لـ6 ملايين، كما تصدرت تريند موقع «يوتيوب»، منذ طرحها وحتى الآن.

«حبيبتي» من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج هادي الباجوري، وتقول كلمات الأغنية: «حبيبتي افتحي شبابيكك انا جيت.. أنا وقف تحت البيت.. مش هعمل زيطة وسيط.. وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه.. مش عايزه تحني ليه.. طب بصي يابنت الإيه.. مش هحلك.. بلاغيكي.. قولتلك بهوايا.. لو مش جايه معايا.. هعمل الف جنايه.. هقلب زومبي.. أنا جايلك وبقولك وحشاني.. انتي النص التاني.. وبقيتي بالنسبالي أم عيالي».