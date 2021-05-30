محافظ أسوان يشدد على حل شكاوى المواطنين المعروضة خلال جلسات «حياة كريمة»

شدد محافظ أسوان أشرف عطية، على تنفيذ المطالب والاحتياجات الجماهيرية للمواطنين التي تم طرحها في 31 جلسة استماع بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة؛ لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية الوطنية بتغير واقع الحياة في المرافق العامة والخدمات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، وخاصة في المناطق التي تشهد شكاوى متكررة مثل قرى سلوا بحري وجزيرة بساو بكوم أمبو، والحمام بإدفو، بالإضافة إلي نجع جبران بنصر النوبة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الشهري للجهات التنفيذية برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل متابعة معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصري "حياة كريمة".



ووجه اللواء أشرف عطية، بتحديث البيانات أسبوعيا لخلق قاعدة معلوماتية دقيقة ومتكاملة عن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل مواجهتها، علاوة على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيرس كورونا داخل مواقع العمل للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالمشروعات المنفذة.



وشهد الاجتماع الدوري استعراض مسئولي الجهات المعنية للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمخطط تنفيذها على مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالي 31 قرية رئيسية و103 قرى فرعية و377 نجع وكفر وعزبة تشمل تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لـ12 مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى بـ24 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو حيث تراوحت معدلات التنفيذ ما بين 47% إلي 20%.



وطرحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 25 مشروعا لمياه الشرب بقرى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بالإضافة إلي توقيع البروتوكولات لإنشاء 8 محطات مياه جديدة، وهو الأمر الذي تواكب مع هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ مشروعات إنشاء 17 مدرسة جديدة بنسبة تنفيذ 20 %، فيما يجري تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ 19 مدرسة بنسبة تنفيذ 35 %.



أما جهاز التعمير فقما بطرح وإسناد 21 مبني خدميا، علاوة على إنشاء 8 مراكز للشباب بمركزي إدفو وكوم أمبو، وكذا 9 نقاط إسعاف و3 مكاتب تموين و2 وحدات بيطرية و5 مشروعات كهرباء و 20 كوبري أعلى الترع، فضلا عن تنفيذ هيئة البريد المصري تحديث وتحسين بيئة لـ43 مكتب بريد.