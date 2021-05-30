لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 540132

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم السبت إلى 540 ألفا و 132 بعد تسجيل 244 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7718 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 شباط/فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 7ر9 % من السكان فيما بلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 1ر5 %. ويبلغ عدد سكان لبنان حوالي 8ر4 مليون نسمة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 سبتمبر.