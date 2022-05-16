أحمد مرتضى: عودة أوجوستي؟ الزمالك يحترم تعاقده مع الأهلي

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب تعاقد ناديه مع المدرب أحمد مرعي لقيادة فريق كرة السلة، بعد رحيله عن تدريب الاتحاد السكندري.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: التعاقد مع أحمد مرعي لقيادة فريق السلة جاء لأنه أفضل مدرب مصري، وقاد منتخب مصر من قبل، واستطاع أن يحقق 6 بطولات دوري في آخر 10 سنوات".

وأضاف:" هدفنا في كرة السلة التتويج بكل البطولات التي نشارك بها".

وعن مطالب التعاقد مع المكسيكي أوجوستي بوش مدرب سلة الزمالك السابق والأهلي الحالي.. رد أحمد مرتضى منصور قائلا:" هناك بالفعل من يطالب بذلك، ولكن أوجوستي مرتبط بعقد مع الأهلي لمدة سنتين، والزمالك يحترم التعاقدات".

وأوضح "تم الاتفاق مع أنس أسامة على تجديد تعاقده لمدة موسمين، وتعاقدت مع عدد كبير من النجوم مثل خالد عبد الناصر ووليد عبد الجواد وعبد الرحمن سعد أفضل لاعب مصري في قطر".

وحول موقف عاصم مرعي، قال أحمد مرتضى: "لو لعب عاصم في مصر سيلعب في الزمالك. اللاعب ينتظر عرض من كوريا، وإذا لم يتم سيوقع للزمالك".

وأتم:"هناك 35 لاعبا في ألعاب الصالات تنتهي عقودهم، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا للإبقاء على هؤلاء اللاعبين بجانب دعم هذه الفرق بصفقات جديدة".