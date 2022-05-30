منظمة الطاقة الذرية: إيران تقترب من إنتاج وقود يكفي لصنع أسلحة نووية

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تقترب الآن من تجاوز عقبة مهمة في انتاج المادة التي تصل إلى درجة قريبة من صنع أسلحة نووية .



وقالت المنظمة، ومقرها فيينا، في تقرير حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ) على نسخة منه، الإثنين، إن الجمهورؤية الاسلامية قد قامت بتخصيب 1ر43 كيلو جرام من اليورانيوم إلى مستوى نقاء نسبته 60%.



وذكر دبلوماسي رفيع المستوى يراقب البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة إن نحو 50 كيلوجراما سيكون كافيا لصنع سلاح نووي في حال تخصيب المادة أعلى قليلا أي إلى درجة نقاء 90%.



وهذا التقرير ربع السنوي للمنظمة بشأن إيران جرى إعداده على خلفية المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. وواجهت المفاوضات صعوبات لأن واشنطن وإيران لم تتمكنا من الاتفاق بشأن أي العقوبات التي يجب رفعها.



وأكدت طهران دوما أنها لا تسعى لصنع أسلحة نووية ، لكن تستخدم اليورانيوم فقط من أجل محطات الطاقة النووية وللأغراض العلمية والصناعية.لكن المنظمة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن حتى الآن من التثبت من هذا.



وبحسب تقرير آخر قدمته المنظمة اليوم، لا تزال طهران لم تشرح -على عكس ما ينص عليه الاتفاق- سبب اكتشاف المنظمة آثار لليورانيوم في عدة مواقع، لم يعلن أنها منشآت نووية رسمية.



وأوضحت المنظمة أن إيران "لم تقدم تفسيرات جديرة بالثقة من الناحية الفنية فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها(المنظمة) في تلك المواقع".