العاملون في الخطوط الجوية البريطانية يصوتون على إضراب محتمل

يجري العاملون في شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" في مطار هيثرو بلندن تصويتا بشأن إمكانية الإضراب عن العمل بسبب النزاع بشأن إعادة الأجور إلى مستويات ما قبل الجائحة، فيما يمكن أن يضيف إلى مشكلات العمالة التي تواجهها شركات الطيران والمطارات خلال الصيف الجاري.

وقالت نقابة العاملين "يونايت" في بيان اليوم الاثنين إنها تسعى إلى إلغاء قرار خفض بنسبة 10% والذي تم فرضه خلال الجائحة. وقال البيان إنه إذا صوت العاملون لصالح اتخاذ إجراء، فإن النقابة تتوقع تنظيم الإضراب عن العمل في شهر تموز/ يوليو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شارون جراهام، السكرتير العام لنقابة "يونايت" قولها في البيان إن "الخطوط البريطانية ألغت الآن خفض الأجور الذي فرضته على الإدارة لكنها ترفض القيام بذلك من أجل أعضاءنا.. قيام أعضاءنا بإضراب سيحدث أثرا فوريا على الخدمة للعملاء لذلك أحث الخطوط البريطانية على أن تتعامل جيدا مع الموقف وتعيد أجور العاملين إلى ما كانت عليه على الفور".

من جانبها، وصفت الخطوط البريطانية التصويت بأنه "مخيب للآمال للغاية"، وقالت إنها عرضت على العاملين في خدمة العملاء المشاركين في التصويت منحهم دفعة بقيمة 10% هذا العام وإعلان التزامها بعقد محادثات معهم في العام المقبل، وهو ما قوبل بالرفض.