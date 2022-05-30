شركة طاقة رئيسية في هولندا تؤكد أن روسيا أوقفت ضخ الغاز إليها

أكدت شركة طاقة رئيسية في هولندا، أن شركة «غازبروم» الروسية قد علّقت عمليات تسليم الغاز إليها، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وكانت شركة غازبروم الروسية، قد قالت أمس الأحد، إنها تواصل إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.



وأضافت «غازبروم» أن الإمدادات عبر نقطة دخول سودجا بلغت 44.1 مليون متر مكعب ارتفاعا من 43.96 مليون متر مكعب أول أمس السبت، موضحة أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر سوخرانوفكا، وهي نقطة دخول رئيسية أخرى.



وفي سياق ذي صلة، أفادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، بأن دولا أوروبية ستحذو حذو هنغاريا، وتستجيب لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.



وقالت الوكالة إن رغبة الدول الأوروبية في «معاقبة» روسيا على العملية الخاصة في أوكرانيا لا تتجاوز الكلام، لذا فهم يرفضون الوصول إلى «البقعة المؤلمة» وهي صناعة الطاقة.



ويعقد القادة الأوروبيون الاثنين والثلاثاء 30-31 مايو، قمة استثنائية في بروكسل يبحث فيها زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين «أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا»، وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغذاء الذي يلوح في الأفق، واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي، حسب ما ذكره بيان للمجلس الأوروبي.



ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الاثنين، في عرض جديد للتضامن مع أوكرانيا، لكن الانقسامات بشأن استهداف النفط الروسي ضمن سلسلة جديدة من العقوبات ضد موسكو، تكشف حدود المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الاتحاد لمساعدة أوكرانيا التي مزّقتها الحرب.



وسيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو في المساء، يحاول فيها الضغط على الغربيين «لوقف الصادرات الروسية».



وطالب زيلينسكي، مرارا وتكرارا بأن يستهدف الاتحاد الأوروبي قطاع الطاقة المربح في روسيا، وحرمان موسكو من مليارات الدولارات يوميا من مدفوعات التوريد.