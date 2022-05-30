قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية في القضية رقم 17080 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2020 كلي شمال بنها، بإحالة " أ. م.م" 42 سنة، وعشيقها " م م.ف" 25 سنة، المتهمان بقتل زوج الأولى والتخلص منه بدافع إتمام زواجهما، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه ويدعى " ص ع. س" زوج المتهمة الأولى، عمدا مع سبق الإصرار بدافع التخلص منه لإتمام زواجهما بعد أن جمعت بينهما علاقة غير شرعية إبان حياته، فبيتا النية وتفكرا برؤية فلم يجد سبيلا لعرضها إلا قتلا فأعدا مخططا أحكما دقائقه درسا متحينا سكنة الليل زمنا، ومحل سكنه مسرحا أنقذه بأن اتبع الثانى عقارا طبيا منوما أعطاه للأولى قبيل الواقعة تمهيدا لإتمام مخططهما.

وفى يوم الواقعة أعدت الأولى شرابا ووضعت بالكوب المخصص للمجني عليه ذلك العقار الطبي "المنوم"، وما أن تيقنت من خلوده نوما، حتى استدعت المتهم الثانى لمحل سكنها واستجلبا أداة، مكممين فاه مانعين عنه الهواء حتى تيقنا من وفاته، وما استكانا حتى مارسا الرذيلة بجوار جثمانه.

وفي صبيحة اليوم التالى تظاهرت الأولى بتفاجئها باكتشاف وفاة زوجها وتوجه الثانى لأداء واجب العزاء، غير عائبين بما اقترفته يدهما من إثم، قاصدان من فعلهما إزهاق روحه، ففاضت روحه لبارئها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة "صبري.

ج" 50 سنة نجار، جثة هامدة بشقته في حي الكويت بمنطقة الجبل الأصفر بدائرة المركز، وكشف الطب الشرعي أن الوفاة ليست طبيعية.

تم تشكيل فريق بحث، وبالفحص تبين أن الجثة بها آثار خنق، وبسؤال الزوجة "أ. م.م.ج" 42 سنة ربة منزل من أبناء منطقة شبراخيت في محافظة البحيرة، ومقيمه شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الجبل الأصفر، ومتزوجة من المجني عليه منذ 25 عاما، أكدت أن الوفاة طبيعية.