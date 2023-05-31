قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن القمة العربية تحدثت عن توفير شبكة أمان مالي لمواجهة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «ثم ماذا حدث»، تقديم الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تقتطع بشكل غير قانوني 100 مليون دولار شهريًا، وتبقيها في حساباتها الذاتية وجزء منها يُنفق على ما يسمى بضحايا الإرهاب من الإسرائيليين.



وأكد أن إسرائيل تقتطع ضريبة من كل مواطن فلسطيني يغادر عبر جسر الأردن من المفترض أن يعود 60% منها قيمتها للحكومة الفلسطينية حسب اتفاق باريس، ولكن لا يعود منها شيء وتٌبقيها قوات الاحتلال لديها.



ولفت إلى أن قوات الاحتلال تريد إبقاء المواطن الفلسطيني فقير، وأن فلسطين تواجه حربًا على المال والأرض والإنسان.



وأوضح أن الولايات المتحدة أوقفت كامل مساعداتها التي كانت تصل إلى 500 مليون دولار في السنة منها حوالي 300 مليون لوكالة غوث و200 مليون للمساعدات لفلسطين تحت حُجة أن هناك قوانين سُنت بالكونجرس، وهي عاقب السلطة الوطنية الفلسطينية.



ونوه بأنه مازالت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على قائمة الإرهاب في الوقت الذي لم يبقى رئيس في الولايات المتحدة إلا وزار الرئيس الراحل عرفات والرئيس أبو مازن.



وأشار إلى أن الدولة العربية الوحيدة التي تقدم مساعدات مادية للخزانة الفلسطينية هي الجزائر، وباقي الدول العربية تقدم للمشاريع من خلال البنك الإسلامي والصناديق العربية للمشاريع.



وأكد أن الحكومة الفلسطينية تقوم بواجبها نحو أسر الأسرى والشهداء، وفي المقابل عندما يقتل فلسطيني تقوم قوات الاحتلال بهدم بيته وتتحول كامل الأسرة إلى أشخاص بلا مأوى، منوهًا أن كل قرش تقدمه الحكومة الفلسطينية للمساعدة تقتطعه إسرائيل من ضرائبهم بنفس الحجم.





