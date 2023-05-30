كوريا الشمالية تعتزم إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس في يونيو

تخطط كوريا الشمالية لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في يونيو، ويهدف الإطلاق المخطط له إلى مراقبة النشاط العسكري الأمريكي في الوقت الفعلي، حسبما قال مسؤول رفيع المستوى مسؤول عن الشؤون العسكرية لكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.

وكشفت كوريا الشمالية عن توقيت الإطلاق المخطط له عبر وسائل الإعلام الحكومية، بعد يوم واحد من إخطار اليابان بخطتها لإطلاق قمر اصطناعي بين 31 مايو و 11 يونيو، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال ري بيونج تشول، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن إطلاق كوريا الشمالية المزمع للقمر الاصطناعي هو عمل "لا غنى عنه" لتعزيز الاستعداد للحرب.

وأضاف ري في بيان باللغة الإنجليزية إن قمر التجسس الاصطناعي الكوري الشمالي الذي سيتم إطلاقه في يونيو ووسائل الاستطلاع المختلفة التي سيتم اختبارها حديثا "لا غنى عنها لتتبع ومراقبة وتمييز ومراقبة والتعامل مسبقا في الوقت الفعلي مع الأعمال العسكرية الخطيرة" للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كما تعهد "بتوسيع وسائل الاستطلاع والمعلومات وتحسين مختلف الأسلحة الدفاعية والهجومية ووضع جداول زمنية لتنفيذ خططها التنموية"، دون الخوض في تفاصيل.