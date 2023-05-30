عمدة موسكو: طائرات مسيرة تهاجم مباني سكنية في العاصمة الروسية

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قال عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، إن طائرات درون هاجمت العاصمة الروسية صباح اليوم الثلاثاء، مما ألحق الضرر بعدة مباني.

ونقلت شبكة "ار تي" الروسية عن سوبيانين القول، إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات خطيرة، وأكد أن شخصين فقط طلبا المساعدة الطبية، ولم تكن هناك حاجة إلى تلقي العلاج في المستشفى.

وقال مسئولو الطوارئ، إن طائرة درون هاجمت الطوابق العليا من مبنى سكني في جنوب غرب المدينة.

وأضافوا أن طائرة درون أخرى استهدفت مجمعا سكنيا مؤلفا من 24 طابقا، في جنوب غرب موسكو.

وقد أصدر سوبيانين أوامره بإجلاء السكان من المجمعين السكنيين اللذين تم استهدافهما.

وبحسب المعلومات الأولية تم إسقاط 13 طائرة درون من قبل الدفاعات الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة، في منطقة نيو موسكو "موسكو الجديدة"، وفي منطقة روبليوفكا.