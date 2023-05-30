قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير الدكتور رضا حجازي، أجرى اجتماعًا أمس الاثنين، وجه خلاله رسائل شديدة متعلقة بالانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وعدم التهاون مع الخروج عن أي إجراء وخطوة متبعة؛ لضمان سير الامتحانات بصورة جيدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن توجيهات الوزير بشأن الأسئلة كانت واضحة ومحددة، لافتًا إلى أن الأسئلة ستكون واضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة.



وأوضح أن «حجازي» أصدر عددًا من التوجيهات الصارمة؛ لضمان خروج الأسئلة بشكل متسلسل وسليم متدرج، لافتًا إلى تخصيص نسبة 30% من الأسئلة للفهم و40% للدرجة المتوسطة و30% للمتميزة.



وذكر أن الوزارة تتخذ إجراءات وخطوات كبيرة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير؛ للإعلان عن مواصفات الثانوية العامة.



واستشهد بالفيديو التوضيحي الذي نشرته الوزارة أمس، لورقة الإجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مضيفًا: «الفيديو واضح ومبسط للطلاب، من أجل تمكينهم من فهم كيفية كتابة بياناتهم بشكل بسيط على البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية».



ولفت إلى أن الوزير وجه بتوضيح كل تفاصيل الامتحانات ومواصفاتها وكيفية توزيع الدرجات وشكل الأسئلة وشكل البابل شيت وطريقة الإجابة على الأسئلة المقالية، مؤكدًا أن الطلاب سيعلمون التفاصيل كافة قبل الامتحانات بفترة كافية.





