يخوض الزمالك مباراة مهمة أمام طلائع الجيش في الثامنة من مساء اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين للدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات وتعويض التعادل الأخير أمام الداخلية بهدف لكل فريق، مما أثار سخط جماهير الفريق الأبيض، خاصة مع تذبذب الأداء تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للزمالك.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن فيوتشر الثالث و8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد 26 نقطة.

ويبحث الزمالك عن الفوز في مباراة اليوم من أجل الإبقاء على آمال الفريق في المنافسة على المركز الثاني؛ من أجل ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم تفوق بيراميدز بفارق 8 نقاط، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للأخير.

وشهد مران الزمالك انتظام عبد الله جمعة الظهير الأيسر، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية في العضلة الخلفية، كما واصل مصطفى شلبي برنامجه التأهيلي، وأدى بعض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ثم خاض تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب في ظل شعوره بإجهاد عضلي.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين، حيث طالبهم بضرورة التركيز في المران وتنفيذ المطلوب، كما قام بتحفيزهم مؤكدا أنه يثق في قدراتهم، من أجل تجاوز المرحلة الحالية والوصول للمركز الثاني أملًا في تعثر منافسيه بيراميدز وفيوتشر.

كما عقد أوسوريو جلسة خاصة مع أحمد فتوح، للحديث حول بعض المهام والأدوار الفنية المراد تنفيذها من اللاعب خلال لقاء طلائع الجيش في المقبل بمسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد وحاتم سكر، وفي الوسط يلعب محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد بلحاج، خلف ثلاثي الهجوم إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيزي وأحمد مصطفى زيزو.

على الجانب الآخر، يدخل طلائع الجيش مباراة اليوم بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية في ظل صراع النادي مع أندية القاع من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويسعى طلائع الجيش في مباراة اليوم لتجاوز آثار الهزيمة من الأهلي يوم الجمعة الماضي، في مباراة ضمن مؤجلات الدوري، بعد 5 مباريات لم يعرف فيها الفريق طعم الهزيمة.

وشدد عماد النحاس، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص في مباراة اليوم والتركيز الدفاعي الكبير خاصة في الكرات العرضية التي يعتمد عليها الزمالك منذ قدوم أوسوريو، كما تحدث مع لاعبي الهجوم على ضرورة استغلال المساحات في ظهر لاعبي الزمالك.