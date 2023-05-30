 وفاة الممثل الكوميدي النمساوي بيتر سيمونشيك عن 76 عاما في فيينا - بوابة الشروق
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وفاة الممثل الكوميدي النمساوي بيتر سيمونشيك عن 76 عاما في فيينا

فيينا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 2:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 2:13 م

توفي الممثل الكوميدي النمساوي بيتر سيمونشيك، عن عمر يناهز 76 عاما في عاصمة النمسا فيينا.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد النمساوي للمسارح الوطنية- حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء- إن خبر وفاة "سيمونشيك" مؤكد، حيث توفي في العاصمة فيينا حيث كان يعيش.

يذكر أن "بيتر سيمونيشك" ولد عام 1946 في غراتس، وهو ممثل مسرحي وممثل أفلام وممثل في التلفزيون النمساوي، وحصل على عدة جوائز، منها: النيشان الذهبي لولاية فيينا، وجائزة الفيلم الأوروبي لأفضل ممثل عن فيلم "توني إيردمان" عام 2016، وجائزة رومي والنيشان الذهبي الأعظم لشتايرمارك، والوسام النمساوي للعلوم والفنون".


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