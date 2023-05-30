جنوب أفريقيا تمنح الحصانة لقمة بريكس بعد دعوة بوتين للمشاركة

أعلنت جنوب أفريقيا، أنها ستمنح الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي تجمع "بريكس" الذين سيشاركون في اجتماعين مقررين بالبلاد خلال الأشهر المقبلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ويضم تجمع "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتشمل الحصانة اجتماعا لوزراء خارجية التجمع، في مدينة كيب تاون خلال الفترة من 1 إلى 2 يونيو، حسبما أفادت جريدة حكومية أمس الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن إدارة العلاقات الدولية والتعاون قولها في البيان الرسمي إن الحصانة ستشمل كذلك قمة رؤساء "بريكس" المقررة في الفترة 22-24 أغسطس المقبل.

ووجهت جنوب أفريقيا دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة.

يشار إلى أن بوتين مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، وكعضو في المحكمة، ستكون جنوب إفريقيا ملزمة بتوقيفه حال حضوره إلى البلاد.