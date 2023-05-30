إيمي طلعت زكريا عن رفضها الجزء الثاني من حريم كريم: غيرانة على أبويا وشايفة إن مالوش بديل

قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا، إنها ليست على خلاف مع المخرج علي إدريس أو الفنان مصطفى قمر، بعد الإعلان عن تقديم جزء ثاني من فيلم «حريم كريم»، لافتة إلى أنها تحبهم وتحترمهم على المستوى الشخصي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أنها ليست على خلاف مع الفنان عمرو عبدالجليل، الذي من المقرر أن يقدم دور والدها في الجزء الثاني من العمل.



وأشارت إلى أنها تعاونت مع «عبدالجليل» سابقًا وتحبه على المستوى الشخصي كثيرًا، قائلة إنها شعرت بالضيق بعدما قرأت مانشيت في إحدى الصحف يقول: «عمرو عبدالجليل بديل طلعت زكريا في حريم كريم».



وذكرت أنها كتبت منشورا عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل حول رفضها لتقديم جزء ثانٍ؛ من منطلق مشاعر الغيرة على والدها الراحل، منوهة أن كل فنان له شخصية ومدرسة ولون مختلف عن الآخر.



وأكملت: «نظرت لها بمشاعر إن محدش ياخد مكان والدي، حريم كريم الجزء الثاني كان سيتم تصويره بالفعل ووالدي عايش، ويا رب الجزء الثاني ينجح ويكسر الدنيا معنديش مشكلة في ده.. لكن لو شفته في السينما أكيد هكون متضايقة».



وأكدت أن كلامها لا يعني الهجوم عن العمل، بل التعبير عن وجهة نظرها بأن عدم تقديم جزء ثانٍ يساهم في الحفاظ على نجاح الفيلم الأصلي، موضحة أنها تعاملت مع المسألة بشكل شخصي وليس فنيًا.



واستطردت: «غيرانة على أبويا وشايفة إن ملوش بديل، ولو عرض علي تقديم جزء ثانٍ من العمل هخاف وأغير على نجاح الفيلم الأصلي، وأبحث عن أي فكرة ثانية أنفذها بعيدًا عن حريم كريم».



وتوجهت برسالة إلى الفنان عمرو عبدالجليل: «بحبك جدًا ومينفعش أطلع أتكلم عليك لأن ليك فيا كتير، أنا خايفة من فكرة المقارنة وإنها تظلمه، لكن ربنا يوفقك والفيلم يكسر الدنيا ومن نجاح لنجاح؛ لإنه فنان رائع وأحبه جدًا».



يذكر أن الجزء الجديد من «حريم كريم» سيكون من بطولة الفنانين مصطفي قمر، وداليا البحيري، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وإخراج علي إدريس.