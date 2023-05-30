مستشار بالرئاسة الأوكرانية: لسنا وراء الهجوم على موسكو لكننا سعداء به

نفى مستشار بالرئاسة الأوكرانية، مشاركة كييف بشكل مباشر في هجوم بطائرات مسيرة على موسكو، الثلاثاء، لكنه قال إن بلاده سعيدة بمشاهدة الأمر وتتوقع زيادة في تلك الهجمات.



وسبق أن قالت روسيا إن أوكرانيا شنت أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على موسكو، لكن الدفاعات الجوية دمرت جميع الطائرات الثمانية المستخدمة، وفقا لوكالة رويترز.



وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، لقناة (بريكفاست شو) على يوتيوب: «فيما يتعلق بالهجمات: بالطبع نحن سعداء بمشاهدتها ونتوقع زيادة في عدد الهجمات. لكن ليس لنا علاقة مباشرة بالأمر».



وكانت روسيا قد أعلنت في الثالث من مايو، إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين، المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين.



واتهمت موسكو، كييف بالوقوف وراء هذا الهجوم بينما نفت أوكرانيا أن تكون لها علاقة به.



وجاء هجوم الثلاثاء غداة ضربات جوية روسية استهدفت، ليل الاثنين الثلاثاء، العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.



وطوال الليل دوّت صفارات الإنذار في كييف، وتشيركاسي (وسط) وكيروفوهراد وميكولايف وخيرسون (جنوب)، لتحذير السكّان من غارات جوية تستهدف هذه المدن.



وأمس الاثنين، هزت انفجارات مدينة كييف في وضح النهار، حيث استهدفت صواريخ باليستية روسية العاصمة الأوكرانية، بعد ساعات من هجوم ليلي على المدينة بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ كروز، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.



ونشر كل من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، والسيدة الأولى، أولينا زيلينسكا، مقطعا مصورا لما قالا إنهم تلاميذ مدرسة خائفون يركضون ويصرخون في أحد شوارع كييف باتجاه ملجأ هربا من القنابل، مع انطلاق صفارات الإنذار.