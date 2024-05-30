الاحتلال الإسرائيلي يتسبب في حريق هائل في حسبة ومجمع البيرة التجاري

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قالت بلدية البيرة الفلسطينية، إن قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى اندلاع حريق كبير في حسبة ومجمع البيرة التجاري.

وأفاد رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب، في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن الحريق تسبب في اشتعال النيران بأكثر من 100 محل تجاري وبسطة في المجمع التجاري.

وأضاف، أن الحريق أدى أيضا إلى اتلاف نحو 100 بسطة خضار وفواكه وملابس وأحذية وحلويات وأدوات منزلية وغيرها.

ولفت إلى أن الاحتلال عرقل وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان لأكثر من ساعة مما تسبب في اتساع رقعة الحريق الذي امتد إلى مبان ومحال تجارية مجاورة.

وأشار إلى أن الحريق تسبب في خسائر مادية تقدر بعشرات ملايين الشواقل.