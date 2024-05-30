حزب زوما يشير إلى استعداده لتشكيل أي ائتلاف في جنوب إفريقيا

أشار حزب رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما إلى استعداده التوصل لاتفاق لتشكيل ائتلاف مع منافسين من ذوي توجهات مماثلة، بعد أن حصل على نسبة تأييد في الانتخابات الوطنية تكفي للمساعدة في الإطاحة بالأغلبية التي يتمتع بها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

ويبرز حزب أومكونتو وي سيزوي بزعامة زوما، والذي تم تأسيسه منذ خمسة أشهر، كأحد أكبر المجموعات السياسية في جنوب أفريقيا بعد الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشير نموذج افتراضي للتوقعات أعده مجلس البحوث العلمية والصناعية، وهو هيئة البحوث التابعة للدولة، إلى أن الحزب قد يحصل على نسبة 8ر12% من الأصوات، مقارنة بـ 42% لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.