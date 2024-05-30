مجلس الأمن يجتمع الجمعة لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا عسكريا

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا غدا الجمعة لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري انتهى بالفشل، حسبما قال مسؤول في سول الأربعاء.

وقال المسؤول في البعثة الدائمة لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة إنه من المقرر عقد هذا الاجتماع بعد فشل محاولة بيونج يانج لإطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا بسبب انفجار الصاروخ في الجو يوم الاثنين، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ومضت بيونج يانج قدما في عملية الإطلاق على الرغم من التحذيرات والانتقادات الدولية بأن أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بما في ذلك مركبة الإطلاق الفضائية، يعد انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

ومن المتوقع أن تكرر كوريا الجنوبية، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا، إدانتها لعملية الإطلاق الأخيرة، بحسب يونهاب.