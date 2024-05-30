يعقد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" اجتماعا غير رسمي في العاصمة التشيكية براغ، الخميس، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال الحلف قبل قمة واشنطن، تتضمن دعم أوكرانيا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الناتو اجتماعاتهم على مدار يومين، تحضيرا لقمة الحلف المزمع عقدها في واشنطن بين 9 و11 يوليو المقبل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ويتبادل الوزراء الأفكار حول قضايا الردع والدفاع المدرجة على جدول أعمال الحلف، وسيناقشون دعم أوكرانيا بالتفصيل.

ومن بين البنود المهمة الأخرى على جدول الأعمال اختيار خليفة للأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ، حيث ستنتهي فترة ولايته في الأول من أكتوبر المقبل.

وفي 24 فبراير 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.



