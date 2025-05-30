الوفد الروسي يعتزم التوجه إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع أوكرانيا الاثنين المقبل

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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن موسكو سترسل وفدا إلى إسطنبول لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم عدم التزام كييف.

وأضاف بيسكوف: "سيكون الوفد مستعدا صباح يوم الاثنين لاستئناف المفاوضات، الجولة الثانية من المحادثات".

وأعرب عن أمله في مناقشة مقترحات إنهاء الحرب التي أعدها الطرفان.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الأول الأربعاء عن اجتماع يوم الاثنين. ولم يتم تغيير تشكيل الوفد الروسي بقيادة المستشار الرئاسي، وزير الثقافة السابق فلاديمير ميدينسكي.

وقال رئيس الوفد الأوكراني، وزير الدفاع رستم عميروف إن كييف لا تعارض الاجتماع، لكنها ترغب في الاطلاع على المقترحات الروسية مسبقا.

وبينما ذكرت كييف أنها قدمت قائمة مطالب لموسكو، رفض الكرملين القيام بنفس الأمر، على أساس أنها لا يجب مناقشتها علنا قبل الاجتماع.