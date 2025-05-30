لويس إنريكي: إنتر فريق مميز ودوناروما في قمة مستواه

عبّر لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن تقديره لقوة فريق إنتر ميلان، واصفًا إياه بـ"الفريق المختلف عن باقي فرق أوروبا"، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم السبت 31 مايو في ميونخ.

وقال إنريكي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "إنتر يعتمد على مهاجمين صريحين مثل لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، ولديه هوية مختلفة. نحن نستعد جيدًا ونؤمن بأن الاستحواذ هو مفتاح التفوق."

وأكد المدرب الإسباني أن التأقلم مع ظروف اللقاء سيكون حاسمًا، مشيرًا إلى أن لكل فريق أسلوبه الخاص، وأنه جهّز سيناريوهات متعددة للتعامل مع ضغط إنتر.

وعن طموحات باريس سان جيرمان، الذي يسعى لتحقيق رباعية هذا الموسم، قال: "دوري الأبطال هو اللقب الوحيد الذي ينقصنا، والضغوط كبيرة، لكننا نثق في أنفسنا."

كما أشاد إنريكي بحارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الذي تألق في نصف النهائي أمام آرسنال: "عندما تكون في القمة، عليك أن تتحمّل النقد والثناء. دوناروما ناضج ومهم جدًا لنا."

وختم حديثه قائلاً: "رغم أن لدينا فريقًا شابًا، إلا أنه يملك خبرة كافية لخوض مثل هذه المباريات."