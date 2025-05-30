الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الجمعة، عن أمل بلاده بأن تتعامل الحكومة الأوكرانية بجدية مع مفاوضات إسطنبول، وتستغل الفرصة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وقال رودينكو، خلال مشاركته في مؤتمر "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد"، في نسخته العاشرة: "روسيا مهتمة بتسوية سريعة للنزاع في أوكرانيا، وقد أكد ذلك مجددا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي طرح في 10 مايو الجاري، مبادرة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع كييف، والتي توقفت في ربيع عام 2022"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار إلى أن "اللقاء الذي جرى بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، أتاح لهم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية للتسوية".

وختم نائب وزير الخارجية الروسي، بالقول: "نأمل أن تتعامل كييف بجدية مع هذه المفاوضات، هذه المرة، وأن تستغل الفرصة لتحقيق حل سلمي للأزمة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن الوفد الروسي مستعد لتقديم مذكرة تسوية للطرف الأوكراني، خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، والمقررة في 2 يونيو المقبل.

وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين إلى أن روسيا لم تتلق بعد أي رد من أوكرانيا على اقتراحها بعقد الجلسة الثانية من المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية، يوم الاثنين المقبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.

يشار إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني قد توصلا في المحادثات التي أجريت في 16من الشهر الجاري في إسطنبول ، إلى اتفاق على تبادل الأسرى.