 صوامع الشرقية تستقبل 582 ألف طن قمح في موسم الحصاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صوامع الشرقية تستقبل 582 ألف طن قمح في موسم الحصاد

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 30 مايو 2025 - 4:11 م | آخر تحديث: الجمعة 30 مايو 2025 - 4:11 م

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 582 ألفا و733 طنا و582 كيلو قمح.

من جانبه، أشار المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 370183 فدانا حتى الآن، علما بأن إجمالي مساحة القمح المنزرعة هذا العام، والتي تبلغ 370183 فدانا.

وأشار المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إلى ضرورة التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقماح المحلية، وذلك على النحو التالي:
أن تحتوي على عروق خشبية (طبالي).
خالية من أي محاصيل زراعية أخرى.
تحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة سياره نقل (ونش أو جرار ) أو 2 ميزان طبلية أو وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن.
توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق.
تحتوي على مكتب إداري داخل سور الموقع.


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